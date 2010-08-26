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Инфокомпас
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Сервис «Мои достижения» для подготовки к ЕГЭ рекомендован мэром Москвы

 Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter рекомендовал сервис самоподготовки “Мои достижения” – myskills.ru.  

«На этом сайте публикуются проверочные работы по всем предметам, задания по ЕГЭ и ОГЭ, международные тесты. После диагностики получаете подробную информацию о своей работе», - написал мэр на своей странице в социальной сети.

Сервис, в создании которого принимали участие специалисты компании «Инфокомпас», позволяет учащемуся самостоятельно подтянуть знания и проверить их уровень в любое удобное время и в удобном месте. На портале myskills.ru в онлайн режиме можно оценить свои знания по различным общеобразовательным предметам и самостоятельно подготовиться к экзаменам. Система покажет, где именно возникли затруднения, и даст рекомендации. В ней также можно получить консультацию экспертов по проблемным темам.

Сервис доступен как со стационарных компьютеров и ноутбуков, так и в мобильной версии на планшетах и смартфонах. Разработка специалистов «Инфокомпаса» способна распознавать рукописный ввод при ответах на вопросы, а также ответы голосом. В настоящее время в системе находится более 1000 различных работ – это предметные и межпредметные проверочные работы, а также задания из международных исследований.

На данный момент на ресурсе зарегистрировано уже более 200 000 пользователей.

 


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3 дня назад | категории: Интеграция: Системное ПО Образование: Тренинг
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