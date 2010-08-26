Мировой рынок квантовой криптографии достигнет $506 млн к 2023 году, увеличившись в пять раз по сравнению с 2018 годом. При этом объем рынка квантовых вычисленией через четыре года составит $13,3 млрд. Квантовой криптографией и квантовыми вычислениями сегодня занимаются исследовательские группы в университетах, R&D-центры корпораций и молодые стартапы. В квантовой гонке участвуют все крупные страны мира, а суммы инвестиций в отдельные проекты исчисляются сотнями миллионов долларов.

Что такое квантовая криптография и зачем она нужна

Квантовая криптография — способ защиты информации и коммуникаций, основанный на принципах квантовой физики. Использование квантовых явлений позволяет спроектировать систему связи, которая сможет обнаруживать попытки подслушивания. Росту популярности квантовой криптографии способствуют увеличение числа кибератак, повышение спроса на решения в области кибербезопасности, распространение «интернета вещей» и связи стандарта 5G.

Кто инвестирует в проекты в квантовой области

Осенью 2018 года департамент энергетики США объявил о планах вложить $218 млн в развитие квантовой информатики, в том числе, в квантовую криптографию. Финансирование получат ученые из 28 американских университетов и девяти лабораторий самого департамента энергетики, а срок исследований по этим программам составит от двух до пяти лет. Разумеется, этими американские инвестиции в квантовую отрасль не ограничиваются — в частности, Конгресс США принял в 2018 году закон о национальной квантовой инициативе, предлагающий потратить к 2023 году почти $1,3 млрд на квантовые исследования.

В конце 2018 года Евросоюз запустил рассчитанный на 10 лет проект Quantum Flagship стоимостью €1 млрд ($1,13 млрд). Конечными бенефициарами инициативы станут 5000 европейских ученых, занимающиеся квантовыми исследованиями. Первый этап Quantum Flagship продлится до сентября 2021 года, в рамках него организаторы планируют распределить €132 млн между 20 лучшими проектами.

Одним из мировых лидеров в этой области стал Китай, еще в 2016 году запустивший на орбиту Земли первый в мире спутник, реализующий квантовый канал связи. В 2018 году китайские разработчики зарегистрировали 517 патентов в области квантовой криптографии и квантовых коммуникаций. Это более чем в два раза больше суммарного числа патентов США, Японии, Южной Кореи и всех европейских стран вместе взятых. Китайское правительство рассматривает квантовые вычисления в качестве одного из мегапроектов до 2030 года. Несколько лет назад Китай инвестировал $10 млрд в строительство Национальной лаборатории квантовой информатики, которая должна открыться в 2020 году. Судя по распределению тематик патентов, больше всего китайских исследователей интересует именно квантовая криптография.

В квантовой гонке корпорации не отстают от правительств. Microsoft, к примеру, развивает проект по предоставлению квантовых вычислений как сервиса, аналогичная инициатива есть и у IBM. Распространение таких технологий позволяет командам разработчиков из разных стран участвовать в квантовых исследованиях. Всего 2012 года корпоративные и венчурные инвесторы вложили в квантовую отрасль больше $700 млн. В частности, компания D-Wave привлекла $205 млн, стартап Rigetti получил $119 млн, а в PsiQ инвестировали $65 млн. В то же время, нельзя не отметить существование критического подхода в отношении дальнейшего развития квантовых вычислений.

Что происходит в России

«Стремительное развитие квантовой криптографии и квантовых вычислений не только порождает много пока нерешенных вопросов и задач, но и предоставляет широкое пространство для развития существующих решений, а также разработки и внедрения совершенно новых и неожиданных российских проектов», уверен руководитель лаборатории криптографии НПК «Криптонит» Василий Шишкин.

Центр квантовых технологий МГУ объединил усилия нескольких российских университетов, научных институтов и технологичных компаний. Участники консорциума планируют за три года создать квантовый компьютер из 50 кубитов, ориентированный на решение прикладных задач. Бюджет Центра квантовых технологий составляет 350-450 млн рублей в год. В конце 2017 года ученые МГУ уже создали и протестировали линию телефонной связи, защищенную от прослушивания квантовой криптографией.

Другой российский игрок — Российский квантовый центр — работает с 2011 года и получил за это время больше 1,5 млрд рублей инвестиций. Среди проектов РКЦ — разработка системы квантовой криптографии для электромобилей и организация линии связи с квантовой защитой между банковскими офисами.

Как получить инвестиции на квантовые разработки

Еще 10 лет назад специалисты в области криптографии были «штучным товаром», но цифровизация повышает спрос на эту профессию. В США годовая зарплата высококлассных специалистов по криптографии превышает $80 тыс. В 2018 году МГУ открыл первую в России магистерскую программу по квантовым технологиям, студенты которой будут изучать, в том числе, основы классической и квантовой криптографии.

Специалисты по криптографии востребованы не только в государственных органах, но и в коммерческих компаниях, которым нужно защищать пользовательские данные и организовывать защищенные каналы коммуникации. Спрос на криптографов так высок, что многие компании готовы привлекать сотрудников с минимальным опытом работы, если у них есть желание развиваться. Для этого организуют хакатоны, конкурсы стартапов и другие мероприятия. К примеру, регулярно проводят хакатоны для разработчиков Сбербанк и правительство Москвы, в Сколково в прошлом году прошел блокчейн-хакатон, у Microsoft есть конкурс Imagine Cup, а инвестиционная компания «Криптонит» запустила конкурс стартапов Криптонит Startup Challenge.

Участие в одном из таких конкурсов — возможность найти себя на рынке квантовой криптографии и начать зарабатывать на внедрении квантовых технологий. Кроме того, разработчики могут попробовать привлечь финансирование от бизнес-ангелов или венчурных фондов — оптимистичные прогнозы развития квантового рынка делают его привлекательным для инвесторов.