Заместитель генерального директора компании «Программный Продукт» Тимур Аитов сделал свой прогноз на 2019 год: что ждать, какие ИТ-технологии будут развиваться активнее, а какие, наоборот, уйдут на второй план. Тимур «разложил по полочкам» темы, которые, по его мнению, были актуальны в 2018 году, что с ними станет в этом году и что появится совершенно нового.

Новые Smart Cities появятся в РФ

В 2019 году следует ожидать продолжения проектов и внедрения технологий умного города (Smart City) в Москве, Санкт-Петербурге, других городах-миллионниках, таких как Казань, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Уфа, Сочи, Пермь, Ростов-на-Дону. Технологические решения умных городов на первых этапах чаще всего затрагивают транспортный комплекс, так как там инновации более всего заметны, а отдача от инвестиций приносит максимальный эффект. Успешные проекты «умного транспорта», реализованные в 2018 году, продолжат свое развитие в 2019 году в Белгороде и Воронеже. В соответствии с Федеральной программой строительства умных городов, до 2024 года появятся новые проекты в 18 городах страны.

Системы IoT продолжат развитие

В 2019 сети IoT во всем мире получат более широкое распространение, а эксперименты с IoT перейдут к фазе крупномасштабных коммерческих развертываний экосистем. Новые сети IoT будут развернуты как в существующих проектах умных городов, так и на предприятиях обрабатывающих и перерабатывающих отраслей промышленности, а также на транспорте. Увы, но IoT-устройства в 2019 году будут продолжать подвергаться риску разнообразных атак: они по-прежнему уязвимы для взлома. Для минимального уровня безопасности домашним пользователям строго рекомендуется установить собственный пароль для каждого устройства и не полагаться на фабричный пароль по умолчанию.

Откроются первые шлюзы связи 5G

Напомним, что 2020 год - год выпуска мирового стандарта 5G. В 2019 мы увидим первые проекты маркетинговых кампаний на основе 5G: от первых автобусов с автоматическим управлением 5G, телевидения 5G и фиксированной широкополосной связи до потенциальных применений дистанционной телемедицины на базе 5G. В 2019 году откроются первые шлюзы 5G, открывая дорогу коммерческим услугам рынка 2020.

Два ограничения AI привлекут внимание общественности

В 2019 году несколько важных ракурсов функционирования систем искусственного интеллекта AI получит все более пристальное внимание общественности. Во-первых, это касается ответственности за решения, принимаемые системами AI, как с точки зрения этики, так и норм закона. Также придет четкое понимание ограниченных возможностей сегодняшних систем AI, во многом тиражирующих знания и соответствующий набор решений своих создателей – конкретных программистов. Поэтому лучшие системы AI, например, в телемедицине, придется создавать практикующим врачам со стажем, или, по крайней мере, с их самым тесным соавторством. И, наконец, в области AI придется пересмотреть парадигмы информационной безопасности, созданные для «нецифрового» мира, которые сегодня оказались недостаточно адекватными. Предложат что-либо новое на этот счет в 2019 - мы не знаем, но осознание началось.

К блокчейну по-прежнему осторожное отношение

В 2018 году оценку перспектив этой технологии лаконично выразил Дмитрий Песков, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. По его словам, «…нам в России лучше быть первыми, но… «вторыми» первыми…». Смысл фразы в том, что лучше не торопиться и идти на полшага позади лидеров инноваций. Стратегический совет Пескова позволяет сэкономить на внедрении и не набить шишек, которых обычно много у первопроходцев. Следует ожидать, что 2019 год в РФ не принесет массовых внедрений. Однако, придет четкое понимание, какие ситуации можно улучшать именно с помощью блокчейн. В центре внимания окажутся проекты, где блокчейн уверенно превосходит другие технологии. Сам термин «блокчейн», возможно, заменится каким-то другим - концепции современных DLT- платформ на изначальный блокчейн сегодня похожи все меньше и меньше.

Фейковых новостей станет еще больше

В 2018 пранкеры с успехом подменяли реальных личностей. Очевидно, что они не остановятся на достигнутом. 2019 принесет в Интернет еще более глубокий поддельный контент, значительный объем работы будет выполнен на базе современных перспективных алгоритмов машинного интеллекта GAN (Generative Adversarial Network, GAN, генеративно-состязательная сеть). Алгоритмы GAN работают по принципу соревнования сетей - одна нейронная сеть генерирует новые экземпляры данных, а другая оценивает их на подлинность, обе сети совершенствуются одновременно, учитель не требуется, а сама учеба проходит намного быстрее. GAN позволяет создавать в огромных количествах фейковый контент, в котором отличить реальное от фальшивого массовому читателю уже невозможно. Стимулом для фальсификаций, очевидно, станет подготовка к президентской кампании 2020 года в США. Возможными мишенями станут также Россия, Китай, Иран, Сирия.

Внимание к защите персональных данных будет расти

Следуя опыту ЕС в области GDPR, в течение следующих пяти лет следует ожидать принятия симметричного национального стандарта конфиденциальности данных в РФ. Будет ужесточаться ответственность за факты сокрытия фактов нарушений - и это только начало. Цифровизация неминуемо повышает риски краж «цифровых личностей», с последствиями которых все чаще будем сталкиваться в 2019 году. Злоумышленники будут пользоваться украденными ПД как для целенаправленных фишинговых атак, так и для доступа к корпоративным и банковским системам под именем жертвы.

Безопасность станет более ориентированной на данные

Проблема защиты данных, хранящихся в облаке, станет еще более острой. В облаке с поддержкой BYOD (BYOD - Bring Your Own Device – «принеси свое собственное устройство») концепция защиты сетевого периметра исчезает – он как таковой перестает существовать. ИТ-специалистам придется перейти от защиты периметра к защите, ориентированной на данные. Самая большая проблема будет заключаться в том, чтобы точно определить, какие данные вы храните, где они находятся, кто имеет к ним доступ и как с ними обращаться. Разработчики будут обязаны встраивать требования ИБ на самых ранних этапах разработки любых концепций, продуктов и ИТ-решений, и это станет неотъемлемой частью производственного процесса-2019 и во все последующие годы.